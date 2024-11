Die Sport-Höhepunkte am Montag, 11. November

TENNIS: Zverev startet in die ATP Finals

FUSSBALL: DFB-Team trifft sich in Frankfurt

TENNIS: Für Alexander Zverev beginnt bei den ATP Finals in Turin die Gruppenphase. Der zweimalige Champion aus Hamburg trifft zum Auftakt um 20.30 Uhr auf den Russen Andrej Rublew. Zuvor ist das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz im Einsatz. Das Duo bekommt es um 11.30 Uhr mit den an Position eins gesetzten Marcelo Arevalo/Mate Pavic aus Argentinien und Kroatien zu tun.

FUSSBALL: Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt seine 23 Spieler um die Rückkehrer Julian Brandt und Felix Nmecha für die beiden letzten Länderspiele des Jahres. Nach ein paar Einheiten auf dem DFB-Campus in Frankfurt stehen die Partien am 16. November gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg und am 19. November in Budapest gegen Ungarn an. Es geht um den Gruppensieg in der Nations League.