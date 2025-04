Die Sport-Höhepunkte am Montag, 14. April

TENNIS: Zverev in München direkt gefordert

EISHOCKEY: Köln mit nächstem Matchball gegen Ingolstadt

TENNIS: In Stuttgart unter dem Hallendach sowie in München unter freiem Himmel schlagen ab Montag einige der besten Tennisspielerinnen und -spieler der Welt auf. Bei den BMW Open in der bayerischen Landeshauptstadt will sich die deutsche Nummer eins Alexander Zverev aus dem Tief kämpfen, der Weltranglistendritte trifft am Nachmittag bei dem 500er-Sandplatzturnier auf den Franzosen Alexandre Müller.

EISHOCKEY: Die Kölner Haie haben in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga den zweiten Matchball gegen Hauptrundensieger ERC Ingolstadt. In der Serie steht es 3:2 für Köln, das zuletzt 2002 Meister war. Spielbeginn in der Lanxess Arena ist um 18.30 Uhr.