Die Sport-Höhepunkte am Montag, 15. Januar

FUSSBALL: Sturmsensation Erling Haaland, Supersprinter Kylian Mbappe - oder doch wieder Lionel Messi? Eigentlich kann der Weltfußballer des Jahres aus sportlicher Sicht nur aus Norwegen kommen, immerhin führte Torjäger Haaland Manchester City zum Triple. Die achte Auszeichnung für Seriensieger Messi bei der Wahl des Weltverbands FIFA würde aber kaum noch jemanden überraschen. Deutsche sind nicht nominiert. Los geht's um 20 Uhr.

TENNIS: Jan-Lennard Struff steigt am dritten Wettkampftag der Australian Open ins Geschehen ein. Der an Position 24 gesetzte Warsteiner trifft am frühen Morgen deutscher Zeit in Melbourne auf Lokalmatador Rinky Hijikata. Alexander Zverev und Angelique Kerber sind erst am Dienstag beim ersten Grand Slam des Jahres gefordert.

HANDBALL: Die Fans der Färöer sorgen in der Berliner Mercedes-Benz-Arena für Gänsehautstimmung. Über zehn Prozent der etwas mehr als 50.000 Einwohner der Inselgruppe aus dem Atlantik machten sich auf den Weg in die Hauptstadt. Dort feierten sie mit dem Team zuletzt gegen Norwegen den ersten Punktgewinn bei einer EM überhaupt. Nun will die Mannschaft um Kiels Toptalent Ellefsen a Skipagötu auch gegen Polen bestehen. Anwurf ist um 18 Uhr.