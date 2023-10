Die Sport-Höhepunkte am Montag, 16. Oktober

Anzeige

Sportmanager Michael Mronz steht vor der Aufnahme ins Internationale Olympische Komitee. Der Organisator des Reitevents CHIO in Aachen wurde von der Exekutive um IOC-Präsident Thomas Bach vorgeschlagen, seine Wahl gilt ebenso als sicher wie die Bestätigung der neuen Sportarten für Los Angeles 2028. Die IOC-Session in Mumbai wird das Paket mit Cricket, Lacrosse, Baseball/Softball, Squash und Flag Football ebenso abnicken wie alle Personalien.

Alexander Zverev kehrt ins Ariake Coliseum von Tokio zurück und damit an den Ort des größten Triumphs seiner Karriere. Zwei Jahre nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille trifft der Hamburger in der ersten Runde des ATP-Turniers auf den Australier Jordan Thompson. Für Zverev geht es um Punkte für die Qualifikation zum ATP-Finale in Turin. Ebenfalls am Start ist sein Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier, der zum Auftakt Tommy Paul aus den USA fordert.