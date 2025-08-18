Die Sport-Höhepunkte am Montag, 18. August

Mit vier Begegnungen wird die erste Runde im DFB-Pokal fortgesetzt. Im Blickpunkt steht das Duell der Reviernachbarn Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund (20.45). Erstligist FSV Mainz 05 muss derweil zu Dynamo Dresden, zwischen Preußen Münster und Hertha BSC kommt es zu einem Zweitliga-Duell. Fortuna Düsseldorf ist bei Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 (alle 18.00) gefordert.

Die Tennisstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz machen beim ATP-Masters in Cincinnati den Titel unter sich aus. Das Duell ist die Neuauflage des Endspiels von Wimbledon, das der Italiener Sinner in vier Sätzen gewonnen hatte. Der Finaltag beginnt um 21.00 Uhr MESZ.