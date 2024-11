Die Sport-Höhepunkte am Montag, 18. November

FUSSBALL: Polen kämpft gegen den Abstieg

FUSSBALL: Dänemark hat Viertelfinale im Blick

FUSSBALL: In der Nations League wartet auf Polens Nationalmannschaft ein echtes Endspiel im Kampf gegen den Abstieg. Im Heimspiel gegen Schottland müssen die Polen am letzten Spieltag ohne den verletzten Stürmerstar Robert Lewandowski mindestens einen Punkt holen, um den direkten Gang in die B-Liga zu vermeiden - den müsste dann Schottland antreten. Die Schotten können mit einem Sieg hingegen noch Zweiter werden und das Viertelfinale erreichen, wenn Gruppenprimus Portugal das Parallelspiel gegen Kroatien gewinnt. Beide Begegnungen der Gruppe A1 werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

FUSSBALL: In der Gruppe A2 der Nations League kämpfen Serbien und Dänemark im direkten Duell um den Einzug ins Viertelfinale. Den Dänen reicht dabei ein Remis, um Platz zwei hinter Spanien zu sichern. Die Spanier, die bereits als Gruppensieger feststehen, empfangen zum Abschluss auf Teneriffa die schon abgestiegenen Schweizer (jeweils 20.45 Uhr).