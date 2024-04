Die Sport-Höhepunkte am Montag, 22. April

Anzeige

Inter Mailand kann ausgerechnet im Mailänder Derby die Meisterschaft in der Serie A perfekt machen. 14 Punkte beträgt der Vorsprung des Teams von Trainer Simone Inzaghi an der Tabellenspitze, der erste Liga-Titel seit 2021 ist den Nerazzurri kaum noch zu nehmen. Im San Siro will Inter ab 20.45 Uhr gegen Verfolger AC den ersten Meister-Matchball nutzen.

Die Frauen des FC Bayern steuern auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga zu, mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen könnte der Champagner schon kalt gestellt werden. Sechs Punkte fehlen zum sicheren Titelgewinn, ein Erfolg ab 19.30 Uhr würde dem Team von Trainer Alexander Straus in der kommenden Woche einen Matchball bescheren.