Die Sport-Höhepunkte am Montag, 23. Dezember

Einen Tag vor Weihnachten bekommt Skirennläufer Linus Straßer die nächste Chance, an die Top-Resultate der vergangenen Saison anzuknüpfen. Nach Platz sieben in Levi blieb Straßer in seiner Spezialdisziplin Slalom zuletzt zweimal ohne Punkte, in Alta Badia will er die Wende schaffen. Los geht's um 10.00 Uhr, der zweite Lauf findet am 13.30 Uhr statt.