Die Sport-Höhepunkte am Montag, 28. Juli

SCHWIMMEN: Köhler greift nach WM-Medaille

FUSSBALL: Trainingsauftakt beim BVB

SCHWIMMEN: Angelina Köhler krönte sich im vergangenen Jahr in Doha zur Weltmeisterin - nun will die Berlinerin auch in Singapur über ihre Goldstrecke 100 m Schmetterling wieder um die Medaillen mitschwimmen. Auch Luca Armbruster über die halbe Distanz und der Olympia-Fünfte Lucas Matzerath über die 100 m Brust treten in den Finals ab 13.00 Uhr an.

FUSSBALL: Drei Wochen nach dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM startet Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison. Trainer Niko Kovac bittet seine Profis um 11.00 Uhr zum ersten Training.