Die Sport-Höhepunkte am Montag, 29. September

PARA-LEICHTATHLETIK: Die deutschen Para-Leichtathleten hoffen am Montag bei der WM in Neu-Delhi auf den ersten großen Erfolg. Doppel-Weltmeister Leon Schäfer aus Leverkusen strebt in der indischen Millionenmetropole im Weitsprung die Wiederholung seines Titelgewinns vor Jahresfrist im japanischen Kobe an.

FUSSBALL: Der "Clasico" der Bundesliga feiert am Montag im Frauenfußball eine Premiere unter anderen Vorzeichen. Borussia Dortmunds Drittliga-Team fordert in der ersten Runde des DFB-Pokals Bayern Münchens Double-Gewinnerinnen zum ersten Pflichtspielduell beider Mannschaften heraus.