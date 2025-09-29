Sport Allgemein
Die Sport-Höhepunkte am Montag, 29. September
PARA-LEICHTATHLETIK: Schäfer peilt Weitsprung-Gold an
FUSSBALL: Frauen-Premiere für den "Clasico"
PARA-LEICHTATHLETIK: Die deutschen Para-Leichtathleten hoffen am Montag bei der WM in Neu-Delhi auf den ersten großen Erfolg. Doppel-Weltmeister Leon Schäfer aus Leverkusen strebt in der indischen Millionenmetropole im Weitsprung die Wiederholung seines Titelgewinns vor Jahresfrist im japanischen Kobe an.
FUSSBALL: Der "Clasico" der Bundesliga feiert am Montag im Frauenfußball eine Premiere unter anderen Vorzeichen. Borussia Dortmunds Drittliga-Team fordert in der ersten Runde des DFB-Pokals Bayern Münchens Double-Gewinnerinnen zum ersten Pflichtspielduell beider Mannschaften heraus.