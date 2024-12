Die Sport-Höhepunkte am Montag, 30. Dezember

Pietreczko will WM-Lauf im Achtelfinale fortsetzen

Zverev und Co. beim United Cup gefordert

Der Traum vom WM-Titel lebt, doch nun steht für Ricardo Pietreczko ein echter Härtetest an. Im Achtelfinale gegen den Engländer Nathan Aspinall, Weltranglistenzwölfter und zweimaliger WM-Halbfinalist, ist der 30-Jährige aus Hannover in der Nachmittagssession (ab 13.40 Uhr/Sport1 und DAZN) der Underdog - aber absolut nicht chancenlos. Sollte Pietreczko seine starke Doppelquote halten, ist der erstmalige Einzug ins Viertelfinale greifbar.

Nach dem Auftaktsieg gegen Brasilien spielt das deutsche Team um den Weltranglistenzweiten Alexander Zverev beim United Cup gegen China um den Gruppensieg und den damit verbundenen sicheren Einzug ins Viertelfinale. In der Partie (10.00 Uhr/Sky) in Perth geht es für Zverev aber auch darum, weitere Spielpraxis für die Australian Open in Melbourne zu sammeln. Der Hamburger trifft voraussichtlich auf Zhang Zhizhen, Nummer 45 im Ranking.