Die Sport-Höhepunkte am Montag, 31. März

BASKETBALL: Heidelberg will Play-off-Platz festigen

CURLING: DCV-Männer im Olympia-Rennen

BASKETBALL: Die MLP Academics Heidelberg wollen in der Basketball-Bundesliga ihren Platz in der Spitzengruppe festigen. Im Duell mit dem früheren Serienmeister Alba Berlin kann das Team von Trainer Danny Jansson durch seinen dritten Sieg in Folge auf Platz drei vorrücken.

CURLING: Sensations-Europameister Deutschland kämpft bei der Curling-EM der Männer in Moose Jaw weiter um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026 in Italien. Für das Team von Skip Marc Muskatewitz stehen die Begegnungen mit Österreich und China auf dem Programm. Bei den Titelkämpfen in Kanada werden sieben Tickets zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo vergeben.