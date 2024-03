Die Sport-Höhepunkte am Montag, 4. März 2024

Anzeige

Die "Sommermärchen-Affäre" geht knapp 18 Jahre nach der Fußball-WM in Deutschland in die nächste und wohl finale Runde. Ab Montag (10.00 Uhr) müssen sich die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der langjährige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt vor dem Frankfurter Landgericht verantworten.

Nationalspieler Kai Havertz will mit dem FC Arsenal den Druck auf das Spitzen-Duo der Premier League hochhalten. Mit einem Sieg bei Schlusslicht Sheffield United können die Gunners wieder auf zwei Punkte an Tabellenführer Liverpool heranrücken. Mit sechs Siegen in Serie sind die Londoner im englischen Fußball-Oberhaus das Team der Stunde. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Für den deutschen Radprofi Lennard Kämna beginnt mit dem Etappenrennen Tirreno-Adriatico die Vorbereitung auf den Giro d'Italia. Dort soll Kämna Anfang Mai einen erneuten Angriff auf das Gesamtklassement wagen. Das "Rennen zwischen den Meeren" startet für den Vorjahresvierten Kämna und seinen Top-Rennstall Bora-hansgrohe mit einem Einzelzeitfahren um 12.35 Uhr in Lido di Camaiore.