Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 06. April

Am 28. Spieltag sind alle Champions-League-Kandidaten der Fußball-Bundesliga am Samstag im Einsatz. Das Topspiel des Tages bestreiten Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart um 18.30 Uhr. Zuvor kann Bayer Leverkusen ab 15.30 Uhr bei Union Berlin einen weiteren Schritt Richtung Titel gehen. Bayern München tritt zeitgleich bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim an, RB Leipzig reist zum SC Freiburg.

In Suzuka startet der Kampf um die Plätze für den vierten Lauf der Formel-1-WM. Favorit auf die Pole Position ist Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, aber auch Ferrari hofft auf eine gute Ausgangsposition vor dem Rennen am Sonntag. Das Qualifying auf der Traditionsstrecke beginnt um 8.00 Uhr deutscher Zeit.

Jack Culcay will es noch einmal wissen: Im Alter von 38 Jahren greift der Profiboxer erneut nach einem WM-Titel. In Falkensee bei Berlin kämpft der Ex-Weltmeister am Samstag ab 23.00 Uhr gegen den Russen Bachram Murtassalijew um den vakanten Gürtel des Verbandes IBF im Superweltergewicht. Für Culcay, bis 2017 Weltmeister der WBA, ist es der größte Fight seiner Karriere.