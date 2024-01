Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 06. Januar

Anzeige

Bei der Vierschanzentournee kommt es beim letzten Springen im österreichischen Bischofshofen zu einem Showdown im Kampf um den Gesamtsieg. Andreas Wellinger hat 4,8 Punkte oder umgerechnet 2,5 Meter Rückstand auf den Japaner Ryoyu Kobayashi. Wellinger wäre der erste deutsche Sieger seit Sven Hannawald 2002. Der erste Durchgang beginnt um 16.30 Uhr.

Tag zwei des Weltcups in Oberhof, Benedikt Doll geht am Rennsteig um 12.25 Uhr als Sieger des Sprints in die Verfolgung über 12,5 Kilometer. Das Rennen der Frauen folgt um 14.40 Uhr.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Länderspiel vor dem Beginn der Heim-EM am 10. Januar. Um 18.00 Uhr trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Kiel erneut auf Portugal.

Die deutsche Mannschaft um Olympiasieger Alexander Zverev und Angelique Kerber kämpft beim United Cup im australischen Sydney ab 7.30 Uhr um den Einzug ins Endspiel. Gegner ist das Team der Gastgeber.