Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 07. Dezember

FUSSBALL: Bayern gegen Heidenheim, Borussen-Duell am Abend

BIATHLON: Erster Sprint für Preuß und Co.

HANDBALL: DHB-Frauen brauchen Coup gegen Dänemark

FORMEL 1: Kampf um die Pole Position in Abu Dhabi

FUSSBALL: Auch für den FC Bayern beginnt nach der Pokal-Enttäuschung der Jahresendspurt in der Bundesliga. Um 15.30 Uhr hat der Rekordmeister den 1. FC Heidenheim zu Gast. Parallel ist Bayer Leverkusen gegen den Aufsteiger FC St. Pauli gefordert, Eintracht Frankfurt empfängt den FC Augsburg und Schlusslicht VfL Bochum trifft auf Werder Bremen. Im Topspiel um 18.30 Uhr steht das Borussen-Duell an, wenn die Dortmunder in Mönchengladbach gastieren.

BIATHLON: Beim Weltcup im finnischen Kontiolahti steht für die Biathletinnen das erste Sprintrennen der Saison an. Als größte deutsche Hoffnungsträgerin wird Franziska Preuß versuchen, an ihren ordentlichen Start anzuknüpfen. Um 17.10 Uhr geht es in die Loipe.

HANDBALL: Die deutschen Handballerinnen stehen im zweiten EM-Hauptrundenspiel unter Zugzwang. Gegen den WM-Dritten Dänemark muss in der Wiener Stadthalle ein Sieg her, um den Medaillentraum am Leben zu halten. Ernst wird es für Emily Bölk und Co. ab 18.00 Uhr.

FORMEL 1: Wer darf im Kampf um die Team-WM beim Großen Preis von Abu Dhabi von der Pole Position ins Formel-1-Saisonfinale gehen? Nach dem dritten freien Training ab 11.30 Uhr wird im Qualifying um die besten Startplätze gerangelt. Los geht es um 15.00 Uhr.