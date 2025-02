Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 08. Februar

FUSSBALL: Kovac-Debüt auf der BVB-Bank

SKI ALPIN: Weltmeisterin in der Abfahrt gesucht

SKISPRINGEN: Kriselnde DSV-Adler in Lake Placid gefordert

FUSSBALL: Für Borussia Dortmund ist beim Debüt von Trainer Niko Kovac ein Sieg gegen Stuttgart Pflicht, um sich in der Fußball-Bundesliga weiter vorzuarbeiten. Ebenfalls ab 15.30 Uhr ist Meister Leverkusen in Wolfsburg zu Gast, Hoffenheim empfängt Union Berlin, Freiburg erwartet Heidenheim und Mainz trifft auf Augsburg. Ab 18.30 (alles Sky) spielt Mönchengladbach gegen Frankfurt.

SKI ALPIN: Emma Aicher geht bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm als Außenseiterin mit Medaillenchancen in die Abfahrt. Im letzten Training war Aicher am Freitag auf Rang drei gefahren, schon im Super-G hatte die 21-Jährige mit einem sechsten Rang überzeugt. Los geht es um 11.30 Uhr.

SKISPRINGEN: Ohne Pius Paschke treten die deutschen Skispringer beim Weltcup in Lake Placid an, der fünfmalige Saisonsieger zieht nach zuletzt schwachen Leistungen ein Training vor. Auch die übrigen DSV-Ader brauchen in den USA am vorletzten Wettkampf-Wochenende vor der WM dringend Erfolgserlebnisse. Los geht es um 16.00 Uhr, zudem sind ab 20.30 Uhr die Frauen im Einsatz.