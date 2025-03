Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 1. März

FUSSBALL: Meister Leverkusen in Frankfurt gefordert

SKI NORDISCH: Geiger und Skispringerinnen bei der WM im Fokus

SKI ALPIN: Rast Aicher in Kvitfjell wieder aufs Podest?

FUSSBALL: Vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern geht es für Bayer Leverkusen darum, den Druck auch in der Bundesliga hochzuhalten. Ab 18.30 Uhr ist der Double-Gewinner bei Eintracht Frankfurt gefordert. Um 15.30 Uhr empfängt der FC St. Pauli den BVB, RB Leipzig trifft auf den FSV Mainz 05, Werder Bremen hat den VfL Wolfsburg zu Gast, Borussia Mönchengladbach reist zum 1. FC Heidenheim und der VfL Bochum bekommt es mit der TSG Hoffenheim zu tun.

SKI NORDISCH: Bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim liegt der Fokus zunächst auf den Kombinierern um Vinzenz Geiger, die ab 12.00 Uhr erstmals im Compact-Format um WM-Medaillen kämpfen. Anschließend geht ab 14.00 Uhr der Skiathlon der Langläufer über die Bühne, ehe Deutschlands Skispringerinnen als Titelverteidiger im Team-Wettbewerb ab 17.15 Uhr wieder eine Medaille im Visier haben.

SKI ALPIN: Nach ihrem starken zweiten Platz am Freitag will Toptalent Emma Aicher beim Weltcup der Skirennläuferinnen in Kvitfjell nachlegen. Ab 10.30 Uhr steht für Aicher, Kira Weidle-Winkelmann und Co. die nächste Abfahrt auf dem Programm. Die Männer sind beim Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora gefordert, der erste Lauf beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12.30 Uhr.