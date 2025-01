Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 11. Januar

FUSSBALL: Bundesliga-Samstag mit Frankfurt und Bayern

BIATHLON: DSV-Frauen um Preuß in der Verfolgung gefordert

HANDBALL: WM-Generalprobe für DHB-Männer

SKI ALPIN: Wendepunkt für Straßer in Adelboden?

FUSSBALL: Eintracht Frankfurt hat trotz eines schwachen Dezembers in den Top drei überwintert, am ersten Bundesliga-Samstag des Fußballjahres ist das Team von Dino Toppmöller zu Gast beim FC St. Pauli (15.30 Uhr) und will in Hamburg den ersten Dreier nach drei sieglosen Spielen klarmachen. Am Abend kommt es zudem zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer Bayern München (18.30 Uhr/beide Sky).

BIATHLON: Nach einem Tag Pause geht es für die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß beim Heim-Weltcup in Oberhof weiter (ab 12.30 Uhr/ZDF und Eurosport). In der Verfolgung will die Weltcup-Gesamtführende ihren Frust über Platz 28 im Sprint loswerden. Im Anschluss sind die Männer (ab 14.45 Uhr) über 12,5 Kilometer dran.

HANDBALL: Für die deutschen Handball-Männer steht die WM-Generalprobe auf dem Programm. Zwei Tage nach dem ersten Duell in Flensburg (32:25) geht es in Hamburg erneut gegen Brasilien. Spielbeginn ist um 16.20 Uhr. Die WM-Mission beginnt für das DHB-Team am Mittwoch im dänischen Herning gegen Polen.

SKI ALPIN: Bislang ist der Winter für den besten deutschen Slalomfahrer Linus Straßer einer zum Vergessen. Im schweizerischen Adelboden will der 32-Jährige den Turnaround schaffen. Ob ihm das gelingt, ist ab 10.30 Uhr (ZDF und Eurosport) zu sehen. Derweil gibt US-Skistar Lindsey Vonn ihr Comeback beim Abfahrtsrennen im St. Anton/Österreich (ab 11.15 Uhr).