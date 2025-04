Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. April

FUSSBALL: Auch wenn Borussia Dortmund vor dem Spieltag nur im Tabellenmittelfeld steht, bleibt der Klassiker gegen den FC Bayern aus internationaler Sicht das Highlight der Fußball-Bundesliga. Nach den Niederlagen in der Champions League unter der Woche sind beide Klubs um Reaktionen bemüht. Für den BVB geht es um die letzten Hoffnungen auf das internationale Geschäft, die Münchner können einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.

FORMEL 1: In vier Rennen der aktuellen Saison hat die Formel 1 bisher vier verschiedene Fahrer auf der Pole Position gesehen. Ab 18.00 Uhr wird sich entscheiden, ob zu der Liste in Bahrain ein fünfter Pilot hinzukommt. Im vergangenen Jahr holte Weltmeister Max Verstappen noch die Pole, in diesem Jahr hinkt Red Bull jedoch den Erwartungen hinterher.

EISHOCKEY: Nach der 0:7-Klatsche am Donnerstag hofft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf eine Revanche gegen Tschechien. In der WM-Vorbereitung steht der zweite Test auf dem Programm, ab 17.30 Uhr wird erneut in Regensburg gespielt.

HANDBALL: Titelverteidiger Magdeburg hat das Final Four verpasst, der Vorjahreszweite MT Melsungen kann jetzt auf den ersten Pokaltitel in der Vereinsgeschichte hoffen. Gegen Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten sind die Handballer aus Melsungen im Pokal-Halbfinale klarer Favorit. Los geht es in Köln um 16.10 Uhr, der zweite Finalteilnehmer wird um 19.00 Uhr zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen ermittelt.