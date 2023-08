Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. August

Anzeige

FUSSBALL: Der FC Bayern trifft beim diesjährigen DFL-Supercup als Meister in der eigenen Arena auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Ab 20.45 Uhr geht es für München - mit oder ohne Harry Kane - um den ersten Fußballtitel der Saison. Derweil wird die erste Runde des DFB-Pokals fortgesetzt. Vizemeister Borussia Dortmund spielt ab 15.30 Uhr beim TSV Schott Mainz, Bayer Leverkusen zeitgleich bei Teutonia 05 Ottensen.

FUSSBALL: Die Fußballerinnen aus England greifen bei der Frauen-WM Down Under nach dem Halbfinalticket. Der Europameister hat es im Viertelfinale in Sydney ab 12.30 Uhr MESZ mit Kolumbien zu tun. Bereits um 09.00 Uhr erwartet Gastgeber Australien in Brisbane Frankreich. Die beiden Sieger treffen im Halbfinale aufeinander.

BASKETBALL: In der WM-Vorbereitung steht für die deutschen Basketballer das dritte von insgesamt sechs Testspielen an. Beim Supercup im Hamburg spielt die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert ab 18.30 Uhr gegen China. Mögliche Gegner im Finale oder kleinen Finale am Sonntag sind Kanada und Neuseeland. Das deutsche Team hat die ersten beiden Tests gewonnen.