Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. Juli

Für das EM-Viertelfinale sind die deutschen Fußballerinnen bereits qualifiziert, im letzten Gruppenspiel geht es im direkten Duell mit Schweden noch um den Gruppensieg. Beide Teams haben sechs Punkte, die DFB-Frauen brauchen für Platz eins einen Sieg und wollen ihr Spiel mit Blick auf die K.o.-Runde optimieren. Anstoß der Partie in Zürich ist um 21.00 Uhr.

Iga Swiatek gegen Amanda Anisimova lautet die diesjährige Finalpaarung in Wimbledon. Die US-Amerikanerin Anisimova hatte beim Tennisklassiker im Halbfinale überraschend die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka bezwungen und steht nun erstmals in einem Grand-Slam-Endspiel. Für die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Swiatek (Polen) wäre ein Erfolg in London (ab 17.00 Uhr) eine Premiere.

Die 112. Tour de France steht im Zeichen der Sprinter. Auf der 171,4 Kilometer langen Flachetappe von Saint-Méen-le-Grand nach Laval müssen von den Radprofis dennoch 1700 Höhenmeter bezwungen werden, auch zum Ziel geht es bergauf. Die Favoriten sind Jonathan Milan, Tim Merlier und Biniam Girmay. Beim bislang letzten Einzelzeitfahren in Laval siegte 2021 Tadej Pogacar.