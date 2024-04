Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 13. April

Anzeige

Bayer Leverkusen winkt der erste Meistertitel in der Fußball-Bundesliga - auf dem Sofa. Sollte Bayern München ab 15.30 Uhr gegen den 1. FC Köln nicht gewinnen und der VfB Stuttgart ab 18.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls keine drei Punkte holen, ist die Werkself schon vor ihrem Einsatz am 29. Spieltag durch. Im Abstiegskampf tritt der VfL Bochum mit seinem neuen Trainer Heiko Butscher nachmittags gegen den 1. FC Heidenheim an. Der FSV Mainz 05 empfängt die TSG Hoffenheim.

Die deutschen Handballerinnen sind dem Olympia-Ticket nach ihrem Auftaktsieg beim Qualifikationsturnier in Neu-Ulm ganz nah. Gewinnt das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch ab 14.15 Uhr auch gegen Montenegro und löst Slowenien im Anschluss seine Pflichtaufgabe gegen Außenseiter Paraguay, ist für die DHB-Frauen die erste Teilnahme an Sommerspielen seit 2008 schon vor dem Abschlussspiel perfekt.

Nach dem Aus im WM-Viertelfinale geht es für die deutschen Eishockey-Frauen um ein Viertelfinalticket - für 2025. Mit einem Sieg in Utica/New York im Spiel um Platz fünf gegen die Schweiz kann sich die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ab 17.00 Uhr MESZ einen Platz in der Gruppe A bei der WM im kommenden Jahr in Tschechien sichern. Damit wäre das Viertelfinalticket schon in der Tasche.