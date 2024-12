Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. Dezember

Meister, Rekordmeister, Abstiegskampf und Nordduell: Am vorletzten Bundesliga-Samstag vor der Winterpause ist einiges geboten. Spitzenreiter Bayern München reist zum FSV Mainz 05 und könnte mit einem Sieg Verfolger Eintracht Frankfurt zumindest für eine Nacht bis auf neun Punkte distanzieren. Meister Bayer Leverkusen könnte wiederum mit einem Sieg beim FC Augsburg an der Eintracht vorbeiziehen. Ebenfalls am Nachmittag um 15.30 Uhr empfängt Borussia Mönchengladbach den Tabellenvorletzten Holstein Kiel und Union Berlin Schlusslicht VfL Bochum. Den Abschluss ab 18.30 Uhr machen der FC St. Pauli und Werder Bremen am Hamburger Millerntor.