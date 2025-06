Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. Juni

Die Füchse Berlin und der frühere Titelträger SC Magdeburg wollen beim Final Four der Champions League in Köln ins Endspiel. Die Füchse, seit Sonntag erstmals deutscher Handballmeister, spielen in ihrem Halbfinale um 15.00 Uhr gegen HBC Nantes aus Frankreich, drei Stunden später trifft der SCM auf Rekordsieger FC Barcelona.