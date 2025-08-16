Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 16. August

Beim Franz Beckenbauer-Supercup wird der erste Titel der Fußball-Saison ausgespielt, beim Duell zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart dürften alle Augen auf Nick Woltemade gerichtet sein. Der Jungstar will gerne zum Meister wechseln, muss aber wohl beim Pokalsieger bleiben. Anstoß in Stuttgart ist um 20.30 Uhr.

Können die deutschen Hockey-Männer ihre Heim-EM mit dem Titel krönen? Beim Klassiker im Endspiel von Mönchengladbach treffen die Gastgeber auf ihren Dauerrivalen aus den Niederlanden. Der Showdown gegen den Olympiasieger und Titelverteidiger beginnt um 18.00 Uhr.

Achtung, Stolpergefahr! Gleich mehrere Erstligisten sind in der 1. Runde des DFB-Pokals gefordert. So trifft unter anderem RB Leipzig ab 15.30 Uhr auf den SV Sandhausen, der Hamburger SV tritt schon um 13.00 Uhr beim Oberligisten FK Pirmasens an.

Beim Supercup der Basketballer in München steht für die vier Teilnehmer um Weltmeister Deutschland der zweite Tag an. Im Finale ab 20.45 Uhr wird der Turniersieger ermittelt, zuvor geht es ab 18.00 Uhr um den dritten Platz.