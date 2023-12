Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 16. Dezember

Anzeige

Borussia Dortmund ist nach dem Gruppensieg in der Champions League wieder im Bundesliga-Alltag gefordert. Ab 15.30 Uhr will die Mannschaft von Trainer Edin Terzic beim FC Augsburg an die Leistungen in der Königsklasse anknüpfen und den Abstand zum Tabellenvierten RB Leipzig verringern. Die Sachsen empfangen ab 18.30 Uhr die TSG Hoffenheim. Zuvor geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte in den Duellen FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Heidenheim sowie VfL Bochum gegen Union Berlin. Der VfL Wolfsburg will bei Schlusslicht Darmstadt 98 aus der Ergebniskrise raus.

Nach ihrem geglückten Comeback steht für Franziska Preuß und Co. die Verfolgung über 10 km ab 12.45 Uhr an. Zuvor hatte sich die 29-Jährige mit einem siebten Platz nach einer Corona-Erkrankung im Biathlon-Weltcup zurückgemeldet. Ab 14.40 Uhr steht dann die 12,5 km Verfolgung der Männer auf dem Programm. Die Ausgangslage für die deutschen Starter könnte nach den Plätzen eins, drei, vier und sechs im Sprint am Freitag kaum besser sein.

Für die DSV-Adler um Andreas Wellinger steht beim Skisprung-Weltcup in Engelberg die traditionelle Generalprobe für die Vierschanzentournee an. In der Qualifikation sorgte der Olympiasieger mit Platz zwei für das nächste Top-Resultat, Karl Geiger hat auf Rang 25 noch Luft nach oben. Außerdem treten im Wettkampf der besten 50 ab 16.00 Uhr aus deutscher Sicht Philipp Raimund, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Martin Hamann an.