Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 18. Januar

Die 2. Bundesliga kehrt mit einem echten Topspiel aus der Winterpause zurück. Zu Beginn der Rückrunde muss Spitzenreiter 1. FC Köln beim Tabellendritten Hamburger SV ran. Im packenden Hinspiel siegte der HSV 2:1. Sollte den Hamburgern erneut ein Sieg gelingen, zögen sie an Köln vorbei. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Volksparkstadion, Sky und Sport1 übertragen live.

Mit Bayern München und Bayer Leverkusen ist das Spitzenduo in der Bundesliga gefordert. Der Meister spielt gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky), zuvor empfängt der Rekordmeister den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky). Zur selben Uhrzeit steigen die direkten Duelle der Kellerkinder. Holstein Kiel will nach dem 4:2-Sieg gegen den BVB nun gegen Hoffenheim den nächsten Erfolg feiern. St. Pauli muss in Heidenheim ran (beides 15.30 Uhr/Sky).

Mit Franziska Preuß ist das Gesicht der deutschen Frauen-Staffel in Form für die 4x6 Kilometer in Ruhpolding. Am Donnerstag holte sie im Einzel den zweiten Platz. Am Samstag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) wird sie die Staffel in veränderter Besetzung als zuletzt beim Gold-Erfolg im Dezember anführen. Vanessa Voigt und Julia Tannheimer sind gesundheitlich angeschlagen und stehen deshalb nicht zur Verfügung. Sophia Schneider und Stefanie Scherer sind die Alternativen.