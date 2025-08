Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 2. August

Bei der Fortsetzung des Saisonauftakts in der 2. Fußball-Bundesliga sind die Erstliga-Absteiger Holstein Kiel und VfL Bochum in fremden Stadien gefordert. Kiel gastiert beim ebenfalls aufstiegsambitionierten SC Paderborn. Bochum tritt bei Darmstadt 98 an (jeweils 13.00 Uhr).

Die Olympiadritte Isabel Gose schwimmt über 800 m Freistil um ihre zweite Medaille bei den Weltmeisterschaften in Singapur. Bei ihrem Freiwasserdebüt gewann sie Gold mit der gemischten Staffel, nun geht es im Becken ums Podest. Im Vorlauf war Gose Vierte, die Finals beginnen um 13.00 Uhr.

Bei der Leichtathletik-DM in Dresden stehen die Sprint-Entscheidungen über 100 m im Blickpunkt. Gina Lückenkemper hofft dabei an der Elbe auf ihren ersten Lauf des Jahres unter elf Sekunden. Im Männerrennen geht Owen Ansah, der im Vorjahr 9,99 Sekunden gelaufen war, als Favorit an den Start. Erster Anwärter auf den Titel im Speerwurf der Männer ist der Weltranglistenerste Julian Weber.

Der Hamburger Weltranglistendritte Alexander Zverev spielt beim ATP-Turnier in Toronto nach dem 500. Sieg seiner Karriere um den Einzug ins Viertelfinale. Gegner des Tokio-Olympiasiegers in der Runde der besten 16 ist der Argentinier Francisco Cerúndolo.