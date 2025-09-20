Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 20. September

In der Fußball-Bundesliga wird am Samstag der vierte Spieltag fortgesetzt. Dabei will Meister Bayern München nach seinem erfolgreichen Start in die Champions League ab 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim seine weiße Weste erfolgreich verteidigen und die Konkurrenz in Schach halten. Außerdem steht das Duell der sieglosen Kellerkinder zwischen dem Tabellenvorletzten Hamburger SV und Schlusslicht 1. FC Heidenheim im Blickpunkt. In den weiteren Begegnungen am Nachmittag spielen Werder Bremen gegen den SC Freiburg und der FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05, im Topspiel ab 18.30 Uhr trifft RB Leipzig auf den Aufsteiger 1. FC Köln.

Am vorletzten Tag der WM in Tokio beginnt die Suche nach dem "König der Athleten". Dabei rechnen sich auch der Olympia-Zweite Leo Neugebauer und Ex-Champion Niklas Kaul Chancen aus. Für Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye steht zunächst die Qualifikation auf dem Programm.

McLaren kann bereits an diesem Wochenende in Aserbaidschan die Team-WM gewinnen. Auf den Straßen von Baku hatten die beiden Piloten Oscar Piastri und Lando Norris aber am Freitag noch einige Probleme, die schnellste Runde drehte Ferrari-Star Lewis Hamilton. In der Qualifikation will das dominante Duo nun aber die passende Antwort liefern. Los geht es um 14 Uhr.