Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 21. Dezember

FUSSBALL: Meister Leverkusen im letzten Heimspiel des Jahres

SKISPRINGEN: Paschke hofft auf nächsten Sieg bei der Tournee-Generalprobe

BIATHLON: Preuß im Gelben Trikot in Annecy-Le Grand-Bornand

BOXEN: Kampf um die Schwergewichtskrone zwischen Usyk und Fury

FUSSBALL: Bayer Leverkusen beendet dieses herausragende Jahr mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, die in der Vorsaison das Double gewonnen hatte, peilt ab 18.30 Uhr den achten Pflichtspielsieg nacheinander an und will sich mit einem guten Gefühl von den Fans verabschieden. Eintracht Frankfurt empfängt zuvor den FSV Mainz 05 zum Derby, der VfB Stuttgart empfängt den Aufsteiger FC St. Pauli.

SKISPRINGEN: Überflieger Pius Paschke hat bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee die Chance auf seinen vierten Weltcup-Sieg nacheinander. In Engelberg/Schweiz startet der Einzelwettbewerb der Männer ab 16.00 Uhr. Der Seriensieger will seine Wunderform in die Weihnachtstage mitnehmen, die zweite Reihe um Karl Geiger und Andreas Wellinger muss noch an der Tournee-Form feilen.

BIATHLON: Franziska Preuß startet mit dem Gelben Trikot und glänzender Ausgangsposition in den Verfolger (14.45 Uhr) von Annecy-Le Grand Bornand. Fragezeichen stehen nur hinter der Gesundheit der Sprint-Zweiten. Bei den Männern (12.30 Uhr) gehen Philipp Horn und Philipp Nawrath von den Rängen vier und sechs ins Rennen.

BOXEN: Gelingt Tyson Fury die Revanche? In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad steigt der Kampf um die Schwergewichtskrone zwischen dem Briten und dem Champion Alexander Usyk. Der Ukrainer hatte Fury beim ersten Duell nach Punkten bezwungen, nun kommt es zum Wiedersehen. Es geht um die Gürtel der Verbände WBC, WBA und WBO sowie viel Geld. Der Kampf beginnt nicht vor 23.00 Uhr MEZ.