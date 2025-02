Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 22. Februar

Niko Kovac peilt in der Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg mit Borussia Dortmund an. Nach den Pleiten gegen den VfB Stuttgart und beim VfL Bochum soll es für den neuen Trainer im dritten Anlauf ab 18.30 Uhr gegen Union Berlin klappen. Am Nachmittag empfängt unter anderem Schlusslicht Holstein Kiel Meister Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach trifft um 15.30 Uhr auf den FC Augsburg.