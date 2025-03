Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 22. März

Vor dem letzten Einzelrennen am Sonntag geht es für Biathletin Franziska Preuß darum, sich beim Weltcup-Finale am Holmenkollen in die bestmögliche Ausgangslage im Kampf um die Kristallkugel für den Gesamtweltcup zu bringen. Ab 15.50 Uhr (ARD und Eurosport) tritt sie in der Verfolgung über 10 km an, davor sind die Männer über 12,5 km unterwegs (13.45 Uhr).

Nach seinem Sieg im Sprint der Formel 1 in China hofft Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf den nächsten Erfolg. Um 8.00 Uhr MEZ beginnt das Qualifying in Shanghai, Ferrari-Star Hamilton hat das zweite Rennwochenende der jungen Saison bislang dominiert. Der Grand Prix steigt am Sonntag (RTL und Sky).

Im 112. Nordderby zwischen den Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel steht in der Handball-Bundesliga für beide Teams viel auf dem Spiel. Für Flensburg geht es um die wohl letzte Chance im Meisterrennen, für die Kieler, die drei Minuspunkte weniger als die SG auf dem Konto haben, um die Tuchfühlung zur Spitze - und um Wiedergutmachung. Drei Niederlagen in Serie kassierte der THW zuletzt gegen den Rivalen. Los geht es um 18.00 Uhr (ARD und Dyn).