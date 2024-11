Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 23. November

FUSSBALL: In der Fußball-Bundesliga sind die Verfolger des Spitzenreiters Bayern München am Samstag im Einsatz. Der Tabellenzweite RB Leipzig tritt dabei zur Fortsetzung des elften Spieltages bei der TSG Hoffenheim an, während Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen im Abendspiel ebenso Heimrecht hat wie Titelverteidiger Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Heidenheim. Borussia Dortmund kämpft gegen den SC Freiburg wie auch Vizemeister VfB Stuttgart gegen Schlusslicht VfL Bochum um den Anschluss an die Spitzengruppe. In einer weiteren Begegnung treffen der VfL Wolfsburg und Union Berlin aufeinander.

FUSSBALL: Der Kampf um die Tabellenführung steht am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga im Blickpunkt. Außer Hannover 96, das gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 Platz eins erfolgreich verteidigen will, dürfen sich auch drei Verfolger Hoffnung auf den Sprung an die Spitze machen. Dabei empfängt Fortuna Düsseldorf die SV Elversberg, während der Karlsruher SC zur SpVgg Greuther Fürth reisen muss. Auch der Hamburger SV hat vor seinem Abendspiel gegen Schalke 04 theoretische Chancen auf die Tabellenführung. Das Samstag-Programm im Unterhaus komplettiert das Duell zwischen Hertha BSC und dem SSV Ulm.

CURLING: Die deutschen Curler greifen bei der EM im finnischen Lohja nach ihrem ersten EM-Gold seit 20 Jahren. Der Sinzheimer Skip Marc Muskatewitz und sein Team treffen im Finale auf Titelverteidiger und Rekordsieger Schottland.

SKISPRINGEN: Für die Skispringer beginnt am Samstag die vorolympische Saison. Der Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer bedeutet für das Team der deutschen Adler um Andreas Wellinger bereits eine erste Standortbestimmung für die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel.