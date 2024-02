Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 24. Februar

Anzeige

Rekordmeister Bayern München geht mit drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge ins Topspiel gegen RB Leipzig. Der Abschied von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende ist besiegelt und die Fußballwelt erwartet eine Reaktion der Mannschaft auf die Verkündung. Fehler kann sich der taumelnde Serien-Champion eigentlich nicht mehr erlauben, sonst ist der zwölfte Meistertitel nacheinander bereits vorzeitig weg. Leipzig hingegen braucht im Kampf um die Champions-League-Plätze jeden Zähler. Anstoß in der Münchner Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.

Johannes Lochner oder Francesco Friedrich? Oder doch Adam Ammour? Der Weg zum WM-Titel im Zweierbob der Männer geht nur über die deutschen Überflieger. Die Wettkämpfe in Winterberg beginnen um 13.00 Uhr mit dem ersten Lauf, der zweite ist für 14.45 Uhr angesetzt. Ammour würde Friedrich mit dem Titelgewinn am Sonntag als jüngsten Weltmeister der Geschichte ablösen.

Nach den Stationen in den USA und Japan wartet ein echtes Heimspiel auf die deutschen Skispringer. Auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf steht das erste Einzel-Fliegen des Wochenendes an. Vor allem der WM-Zweite Andreas Wellinger rechnet sich Chancen aus.