Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 25. Januar

Rekordmeister Bayern München will in der 19. Runde der Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung für seinen Dämpfer in der Champions League betreiben. Drei Tage nach der 0:3-Pleite bei Feyenoord Rotterdam ist für das Starensemble beim SC Freiburg das Ziel, die Tabellenführung durch einen Sieg zu festigen. Auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hofft Verfolger und Meister Bayer Leverkusen im Topspiel bei RB Leipzig. Borussia Dortmund steht unterdessen im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin gegen Werder Bremen unter besonderem Druck. Die drei Spiele beginnen jeweils um 15.30 Uhr.

An der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gibt es Bewegung. Wintermeister 1. FC Köln kann ab 13.00 Uhr gegen die SV Elversberg den nächsten Schritt auf dem Weg zur angestrebten Rückkehr ins Oberhaus machen. Der Hamburger SV, vor dem 19. Spieltag Tabellenführer, will nach seinem Sieg über Köln um 20.30 Uhr bei Hertha BSC nachlegen. Im Blickpunkt steht außerdem nachmittags das Duell der Traditionsklubs zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg.

Die deutschen Handballer bestreiten bei der WM nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale ab 20.30 Uhr ihr letztes Hauptrundenspiel. Bei der Generalprobe für das erste K.o.-Spiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason im dänischen Herning auf Außenseiter Tunesien.

TENNIS: Einen Tag vor Alexander Zverevs Endspiel bei den Australian Open gegen Jannik Sinner ermitteln in Melbourne die Frauen die Siegerin des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison. Dabei strebt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gegen US-Überraschungsfinalistin Madison Keys ihren dritten Erfolg in Down Under nacheinander an.