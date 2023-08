Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. August

Anzeige

Borussia Dortmund muss am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Revierrivalen VfL Bochum antreten. Ebenfalls um 15.30 Uhr hat der 1. FC Köln den VfL Wolfsburg zu Gast, Werder Bremen ist beim SC Freiburg gefordert, der 1. FC Heidenheim trifft in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel auf die TSG Hoffenheim und Darmstadt 98 empfängt Union Berlin. Das Abendspiel ab 18.30 Uhr bestreiten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Wer schnappt sich die Krone als König der Leichtathleten? Am achten und vorletzten Tag der WM in Budapest fällt unter anderem die Entscheidung im Zehnkampf. Während am frühen Morgen bereits das Marathon-Gold vergeben wird, stehen am Abend auch die 4x100-m-Staffeln der Frauen und Männer an.

In der Formel 1 sind beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort alle Augen auf Lokalmatador Max Verstappen gerichtet. Ab 15.00 Uhr startet das Qualifying, der Red-Bull-Pilot peilt im Rennen am Sonntag seinen neunten Sieg in Serie an. Dieses Kunststück gelang bislang nur Sebastian Vettel vor zehn Jahren.