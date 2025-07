Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. Juli

RADSPORT: Ausreißer-Chance auf vorletzter Tour-Etappe

FORMEL 1: Sprint und Qualifying in Spa

SCHWIMMEN: Erste WM-Entscheidungen im Wasserspringen

RADSPORT: Einen Tag nach der letzten und schweren Alpenetappe schreit der vorletzte und 20. Tour-Teilabschnitt über 184,2 km mit Start in Nantua nach einer Ausreißergruppe. Vier Bergwertungen, davon eine letzte der 2. Kategorie, im Nordwesten des Genfer Sees sind zu viel für die Sprinter und zu wenig für Angriffe in der Gesamtwertung. Bei der bislang letzten Ankunft in Portalier siegte 2001 der niederländische Ausreißerkönig Erik Dekker.

FORMEL 1: Beim Großen Preis von Belgien stehen der Sprint und das Qualifying an. Im belgischen Spa dürfte das WM-Duell der beiden McLaren-Piloten in den Mittelpunkt rücken. Vizeweltmeister Lando Norris (England) will den Rückstand auf den WM-Führenden Oscar Piastri (Australien) verkürzen, WM-Champion Max Verstappen nicht unweit seiner niederländischen Heimat seine Durststrecke beenden. Erste WM-Punkte im Sprint gibt es ab 12.00 Uhr, das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag beginnt um 16.00 Uhr.

SCHWIMMEN: Bei der Schwimm-WM in Singapur stehen die ersten Entscheidungen im Wasserspringen an, und die deutschen Starter wollen nach der Nullnummer bei der vergangenen Weltmeisterschaft liefern. Bei der EM in der Türkei sammelten Moritz Wesemann, Lena Hentschel und Co. vor wenigen Wochen mit insgesamt zwölf Medaillen Selbstvertrauen. Los geht es um 9.30 Uhr MESZ mit dem Mixed aus 3 m und 10 m, um 13.00 Uhr MESZ folgt die Entscheidung der Frauen vom 1-n-Brett.