Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 26. Oktober 2024

Nach der 2:5-Pleite bei Real Madrid wartet für Trainer Nuri Sahin und Borussia Dortmund der harte Bundesliga-Alltag: Beim FC Augsburg will der BVB den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Die Partie startet um 15.30 Uhr, dann treffen unter anderem auch RB Leipzig und der SC Freiburg sowie der VfB Stuttgart und Holstein Kiel aufeinander. Im Topspiel um 18.30 Uhr tritt Bayer Leverkusen beim SV Werder Bremen an und hofft auf die Rückkehr von Stürmer Victor Boniface, der am Sonntag in einen Auto-Unfall verwickelt war.

Auf der Traditionsstrecke in Hawaii wird der Ironman-Weltmeister gekürt. Nach den Rücktritten von Jan Frodeno und Sebastian Kienle ist Patrick Lange mit 38 Jahren der "Last Man Standing" der goldenen Generation und hofft auf seinen dritten Triumph nach 2017 und 2018. Zu bewältigen sind 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Das Rennen startet ab 18.25 Uhr deutscher Zeit, am Sonntag um kurz nach 2.00 Uhr wird die Entscheidung erwartet.

Der Weltcup der Frauen wird mit einem Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher hoch über Sölden/Österreich eröffnet. Top-Star Mikaela Shiffrin aus den USA hat aktuell 97 Weltcupsiege und möchte in dieser Saison die 100er-Marke knacken. Lena Dürr und Kira Weidle hoffen auf Podestplätze für den Deutschen Ski-Verband. Der erste Wettkampf der Saison beginnt um 10.00 Uhr.