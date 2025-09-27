Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 27. September

In der Fußball-Bundesliga steht die Fortsetzung des 5. Spieltags auf dem Programm. Dabei stehen hinter Spitzenreiter Bayern München die Auftritte der Verfolger Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 und RB Leipzig beim VfL Wolfsburg im Blickpunkt. Zu den weiteren Begegnungen gehört auch das Kellerduell zwischen Schlusslicht 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg. Außerdem treffen der FC St. Pauli und Bayer Leverkusen sowie Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt aufeinander.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg greift bei der Handball-Klub-WM in Ägypten in den Titelkampf ein. In seinem ersten Vorrundenspiel ist der deutsche Ex-Meister gegen das US-Team California Eagles klarer Favorit.

Die deutsche Spitzenfahrerin Liane Lippert greift bei der Straßenrad-WM in Ruanda nach einer Medaille. Nach zwei vierten Plätzen bei Welttitelkämpfen will die 27 Jahre alte Friedrichshafenerin in dem 164,6 km langen Rennen erstmals einen Podestplatz erreichen.