Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 29. Juli

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC startet mit einer kniffligen Aufgabe in die Mission Wiederaufstieg. Am Samstagabend tritt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai bei Fortuna Düsseldorf an, der Ball rollt um 20.30 Uhr. Bereits um 13.00 Uhr stehen vier weitere Begegnungen in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Programm: Neben dem stimmungsvollen Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli sind alle drei Aufsteiger im Einsatz. Die SV Elversberg muss zu Hannover 96, die SV Wehen Wiesbaden empfängt den 1. FC Magdeburg und der VfL Osnabrück spielt gegen den Karlsruher SC.

Bei der Frauen-Weltmeisterschaft kommt es zu einem echten Vorrundenkracher. Die französische Fußball-Nationalmannschaft darf sich nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Jamaika nun im Duell mit Brasilien keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Zuvor spielen Schweden und Italien im direkten Duell um einen vorzeitigen Platz im Achtelfinale, zudem trifft Panama auf die Jamaikanerinnen.

Die Schwimm-WM im japanischen Fukuoka nähert sich dem Ende. Am vorletzten Wettkampftag stehen sechs Medaillenentscheidungen an, aus deutscher Sicht liegt der Fokus auf Isabel Gose. Nach den Finalteilnahmen über die 400 m und 1500 m schwimmt die Vielstarterin nun über die 800 m Freistil um eine gute Platzierung. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock will sich hingegen für das Finale über die 1500 m Freistil qualifizieren.