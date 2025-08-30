Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 30. August

Als Profi war er selbst für den FC Bayern aktiv - als Trainer des FC Augsburg will Sandro Wagner dem Ex-Klub nun Punkte klauen. Die Schwaben empfangen den Rekordmeister zum Topspiel des 2. Bundesligaspieltags um 18.30 Uhr. Am Nachmittag treffen ab 15.30 Uhr bereits unter anderem Werder Bremen und Bayer Leverkusen aufeinander, der VfB Stuttgart hat nach der überraschenden Wende im Wechseltheater um Nick Woltemade Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Es geht Schlag auf Schlag für die deutschen Basketballer: Nur einen Tag nach dem 105:83-Sieg über Schweden wartet in der EM-Gruppe B Litauen. Weiterhin fehlen wird der erkrankte Bundestrainer Àlex Mumbrú. Spielbeginn ist um 12.30 Uhr im finnischen Tampere, die DBB-Männer wollen im dritten Spiel den dritten Erfolg feiern.

Die deutschen Frauen haben das dramatische 2:3 im letzten Gruppenspiel gegen Polen abgehakt - gegen Olympiasieger Italien soll es im WM-Achtelfinale nun wieder Grund zur Freude geben. Gegen die aktuelle Nummer eins der Welt geht es in Bangkok ab 12.00 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale.