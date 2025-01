Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 4. Januar

SKISPRINGEN: Pius Paschke benötigt für den ersten deutschen Vierschanzentournee-Sieg seit 23 Jahren ein Wunder. In der Qualifikation für das dritte Springen in Innsbruck kam der in dieser Saison beste DSV-Adler nicht über Rang acht hinaus, die Aufholjagd auf die dominierenden Österreicher um Daniel Tschofenig wird schwer. Am Bergisel beginnt der erste Durchgang um 13.30 Uhr.

FUSSBALL: Manchester City hat sich mit einem Zittersieg aus 2024 verabschiedet und will im neuen Jahr endlich wieder an die alte Form anknüpfen. Um 16.00 Uhr empfängt der kriselnde englische Meister am 20. Spieltag der Premier League West Ham United mit Niclas Füllkrug. Ab 18.30 Uhr spielt Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Teammanager Fabian Hürzeler gegen den Tabellenzweiten FC Arsenal, bei dem Kai Havertz zuletzt krank pausieren musste.