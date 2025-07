Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 5. Juli

Der FC Bayern und Borussia Dortmund träumen von einem deutschen Halbfinale bei der Klub-WM - doch auf dem Weg dahin warten zwei Kracher auf die Bundesligisten. Der Rekordmeister aus München trifft um 18.00 Uhr in Atlanta auf den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, um 22.00 Uhr spielt der BVB in East Rutherford vor den Toren New Yorks gegen Xabi Alonsos Real Madrid.

In Lille steigt der Auftakt zur 112. Ausgabe der Tour de France. Auf der ersten Etappe über 184,9 fast ausschließlich flache Kilometer mit Start und Ziel in der französischen Großstadt liegt der Fokus auf den Sprintern, Pascal Ackermann und Phil Bauhaus träumen vom ersten deutschen Gelben Trikot seit 2015. Damals hatte Tony Martin das Maillot jaune getragen.

Die Titelverteidigerinnen aus England steigen in die EM ein, in Zürich treffen die Lionesses auf Frankreich. Die Voraussetzungen für das nächste starke Turnier der Mannschaft von Nationaltrainerin Sarina Wiegman sind nicht optimal, in der Schweiz fehlen drei wichtige Stützen des vergangenen Erfolgs. Bevor der Ball im Topspiel um 21.00 Uhr rollt, stehen sich um 18.00 Uhr in Luzern Wales und die Niederlande gegenüber.