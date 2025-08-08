Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 9. August

FUSSBALL: Traditionsderby am Betzenberg

HOCKEY: DHB-Frauen beginnen Jagd nach EM-Medaille

FUSSBALL: In der 2. Fußball-Bundesliga steht am Samstag die Fortsetzung des zweiten Spieltages auf dem Programm. Im Topspiel stehen sich am Abend ab 20.30 Uhr der 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04 in einem prestigeträchtigen Traditionsduell gegenüber. Fortuna Düsseldorf will vorher in den Nachmittagsspielen um 13.00 Uhr gegen Hannover 96 Wiedergutmachung für den 1:5-Fehlstart bei Arminia Bielefeld betreiben. Auf den ersten Erfolg hoffen gleichzeitig im Ostduell auch Aufsteiger Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg. In einer weiteren Begegnung treffen außerdem Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander.

HOCKEY: Bei der Hockey-EM in Mönchengladbach greift am Samstag auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ins Turniergeschehen ein. Das stark verjüngte Team von Bundestrainerin Janneke Schopman trifft dabei zum Vorrundenauftakt um 18.00 Uhr auf Frankreich. In ihren weiteren Gruppenspielen müssen sich die Gastgeberinnen auf der Jagd nach ihrer vierten EM-Medaille mit Titelverteidiger Niederlande und Irland auseinandersetzen.