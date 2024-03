Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 9. März

Anzeige

Das Fernduell zwischen Borussia Dortmund (bei Werder Bremen) und RB Leipzig (gegen Darmstadt 98) um einen Champions-League-Platz und das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln stehen in den Samstag-Spielen des 25. Spieltages im Blickpunkt. Meister Bayern München will bei seiner Jagd auf den zehn Punkte enteilten Spitzenreiter Bayer Leverkusen durch einen Sieg gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 zumindest seine Minimalchance auf den erneuten Titelgewinn wahren.

In der Formel 1 steht der Große Preis von Saudi-Arabien auf dem Programm. Auch in Dschidda gilt Titelverteidiger und Bahrain-Sieger Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull als Favorit. Das Nachtrennen startet um 18 Uhr deutscher Zeit.

Holstein Kiel will in der 2. Bundesliga seine Aufstiegsambitionen unterstreichen. Gegen den Karlsruher SC können die Störche ihren zweiten Platz festigen und zugleich vorläufig auf bis zu zwei Punkte an Spitzenreiter FC St. Pauli heranrücken. Auch Hannover 96 spielt beim SV Wehen Wiesbaden um die Verbesserung seiner Chancen auf den Sprung ins Oberhaus. Im Westduell will Schalke 04 gegen den SC Paderborn seine Aufwärtstrend fortsetzen. In einem Mittelfeldduell treffen außerdem der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Nürnberg aufeinander.