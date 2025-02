Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 02. Februar

Die Handball-WM geht am Sonntag in Oslo zu Ende. Im Finale treffen die Co-Gastgeber Dänemark und Kroatien aufeinander - allerdings im norwegischen Oslo. Alles andere als der vierte Titel in Folge für die dänische Star-Auswahl um Mathias Gidsel wäre eine große Überraschung. Anwurf ist um 18 Uhr, Eurosport und Sportdeutschland.tv übertragen live.