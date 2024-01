Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 07. Januar

Anzeige

Beim Heimweltcup in Oberhof stehen am Sonntag (11.30 und 14.25 Uhr) die ersten Staffeln des neuen Jahres an. Die Biathlon-Männer wollen ihre Podestserie mit dem dritten Treppchen im dritten Rennen fortsetzen. Die Frauen streben nach dem fünften Platz von Hochfilzen nach Wiedergutmachung.

Beim United Cup in Australien greift das deutsche Tennisteam nach dem Titel. Alexander Zverev, Angelique Kerber und Laura Siegemund bekommen es im Finale mit dem starken polnischen Team und der Weltranglistenersten Iga Swiatek zu tun. Zverev und Kerber werden wohl in den Einzeln antreten, im Mixed könnte das deutsche Team wieder auf das Erfolgsduo Zverev/Siegemund setzen.

Friedrich Moch will beim Finale der Tour de Ski seine Podestchance nutzen. Vor dem Massenstart (14.30 Uhr) in Val di Fiemme liegt der 23-Jährige mit 1:47 Minuten Rückstand auf dem vierten Platz und hat am Sonntag alle Möglichkeiten, aufs Treppchen zu fahren. Auch die Frauen mit den starken Katharina Hennig und Victoria Carl hoffen ab 15.45 Uhr auf einen guten Abschluss.