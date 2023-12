Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. Dezember

Anzeige

Bayer Leverkusen will in der Fußball-Bundesliga seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit erfolgreich verteidigen. Im Topspiel der 14. Runde müssen die Rheinländer beim Überraschungsteam VfB Stuttgart allerdings eine hohe Hürde überspringen, um ungeschlagen zu bleiben. Zum Abschluss des Spieltages treffen in der unteren Tabellenregion der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 aufeinander.

Im DFB-Pokal blicken die letzten acht verbliebenen Mannschaften gespannt nach Dortmund. Im Deutschen Fußball-Museum werden am Sonntagabend die Paarungen des Viertelfinals durch Ex-Nationalspieler Jens Nowotny ausgelost. In der Trommel sind nur drei Erstlisten vertreten, aber noch vier Zweitliga-Klubs und sogar noch ein drittklassiger Verein. U17-Weltmeistertrainer Christian Wück ist Ziehungsleiter.

Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen stehen zum Abschluss die Staffel-Rennen auf dem Programm. Die deutschen Aktiven hoffen nach bisher insgesamt mäßigen Einzel-Resultaten in Österreich noch einmal auf ein Ausrufezeichen.