Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. November

Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie plant Eintracht Frankfurt den nächsten Streich. In der Fußball-Bundesliga geht es zum VfB Stuttgart, der das zweite von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen bestreitet. Für den Champions-League-Teilnehmer soll es nach der jüngsten Niederlage gegen Atalanta Bergamo ab 17.30 Uhr wieder besser laufen. Zuvor empfängt der FC Augsburg die TSG Hoffenheim, am Abend trifft der 1. FC Heidenheim auf den VfL Wolfsburg.

Der Start in die EM-Qualifikation endete mit einem klaren Sieg über die Schweiz, jetzt kann die deutsche Handball-Nationalmannschaft nachlegen. Als Favorit tritt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason um 15.10 Uhr in Ankara gegen Gastgeber Türkei an.

Beim Deutschland Cup bekommt es die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zum Abschluss mit dem Nachbarn aus Österreich zu tun. Das dritte und letzte Turnierspiel in Landshut beginnt für das Team von Bundestrainer Harold Kreis um 15.00 Uhr.